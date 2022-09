Antes que os sinos dobrem, falemos dos arquivos do passado, guardados em papel, gravados em pergaminho, reunidos em vastíssimos corredores que levam a outros e a outras, sem limite - e cujo acesso está geralmente vedado. Temo-los com mil anos de idade. Com mais de dois mil, se pensarmos nas carapaças de tartaruga, nas argilas do deserto, nas pedras onde os antigos gravaram palavras para a eternidade.









