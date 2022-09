A derrota da seleção portuguesa no duelo ibérico, que se traduziu no afastamento de Portugal da final four da Liga das Nações, veio mostrar que, a cerca de mês e meio do início do Mundial, os portugueses têm razões para estar desconfiados sobre o que se pode esperar desta equipa no Qatar.



Na verdade, nem é tanto pela derrota em si, que aconteceu a três minutos do fim de um jogo com uma Espanha que sabe jogar à bola e que tem processos consolidados.









