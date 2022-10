A discussão do Orçamento do Estado (OE) no Parlamento é a maior farsa da política nacional. Nos debates e intervenções públicas, governo e partidos de oposição omitem a informação mais relevante, os gastos mais significativos são escondidos da opinião pública.



Uma das rubricas de maior dimensão, as “despesas excepcionais”, que orça em 12436 milhões, nem é referida nos debates, apesar de representar mais de dez por cento da despesa corrente do Estado.









Ver comentários