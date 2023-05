Pesem embora as perspetivas otimistas da economia para 2023 logo se vislumbram no horizonte nuvens cinzentas relativas ao cenário para 2024. Ou seja, o fado português confunde-se com o mito de Sísifo no qual os deuses o condenaram perpetuamente a empurrar uma rocha até ao topo da montanha, de onde ela rolava sucessivamente obrigando-o a retomar o esforço.









