A reforma da Saúde

Em qualquer área da Administração Pública cabe aos decisores conhecer a realidade da população abrangida, estabelecer objetivos, planear estrategicamente, alocar e gerir recursos de forma a otimizar os níveis de serviço.



Mas não é possível cumprir com as responsabilidades do serviço público sem uma dotação mínima de recursos, capaz de qualificar infraestruturas, assegurar a mobilização do volume e qualidade de profissionais exigível e garantindo a articulação das respostas para um serviço mais próximo e eficiente.









Ver comentários