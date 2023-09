A realidade anda perigosa. Caído por simples acaso na presidência da federação espanhola, o sucessor de Rubiales demitiu o técnico campeão do Mundo, que há oito anos orientava a seleção feminina de futebol. Tudo porque Jorge Vilda não terá sido rápido e brutal a condenar o antigo chefe. Assim uma espécie de hesitação idêntica às que, na Coreia do Norte, custam a vida a quem não for convincente no entusiasmo com que ovaciona o ditador.









Ver comentários