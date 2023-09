A imprensa noticiou recentemente que 4 elementos da GNR foram acusados do homicídio de Alcindo Gomes no Pinhal Novo. Realçou ainda o facto de o coronel que comandou as operações no terreno ter recebido um louvor no mesmo mês em que saiu a acusação.



Recordemos os factos descritos pela imprensa na altura da ocorrência: No dia 07.









Ver comentários