A violência doméstica continua a grassar em Portugal. Desta vez, no Alto do Estanqueiro – Montijo, um homem de 89 anos assassinou a mulher de 87 anos por ciúmes. Dizem os vizinhos que o relacionamento do casal era muito conflituoso, sendo as discussões quase diárias, e que o homem teria muitos ciúmes da mulher e que a acusava de o trair constantemente com outros homens.









