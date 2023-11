O Orçamento do Estado para 2024 vai nos próximos dias a votação e, num contexto de maioria absoluta, a democraticidade do Governo poder-se-ia medir pela sua recetividade às reivindicações dos representantes dos setores da sociedade. R odeado de grande contestação, o Governo desdobra-se em contactos e reuniões, e, mesmo não cedendo na maioria das questões, é forçado a confrontar-se com a materialização do sentimento de protesto existente.









Ver comentários