A ronda europeia de futebol termina hoje, com o Sporting a cumprir calendário, mas já é possível fazer um balanço, útil para a perceção do atual estado da indústria entre nós. E a verdade é que as notícias são menos más para as equipas portuguesas do que se chegou a temer. Os clubes de Lisboa, Porto e Braga acabaram por se aguentar nas competições internacionais, apesar de só uma ter conseguido manter-se na Liga dos Campeões. Desta forma, com quatro equipas a seguir em frente, o futebol português pode atenuar o fosso para os países mais fortes do ranking da UEFA e fazer desta época uma época positiva. No percurso deste ano, é justo destacar o FC Porto, que volta a ter o melhor desempenho entre os emblemas nacionais. Ontem, viu-se de novo que o segredo da equipa é nunca desistir perante a adversidade, nunca baixar os braços, confiar no valor do trabalho, do esforço e do sofrimento. Um clamoroso erro da arbitragem não chegou para enlear os portistas na comiseração nem na pena de si próprios. Pelo contrário. Os dragões deram a volta por cima, fizeram das fraquezas força, e alcançaram os oitavos de final com mestria. Há algo na energia deste FC Porto que é espelho da alma de Sérgio Conceição. Teríamos todos muito a ganhar como País se aprendêssemos com a personalidade, com a fibra e com o espírito guerreiro desta equipa dos dragões.