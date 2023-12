Os ponteiros do relógio batiam as 19h30 do dia 7 de setembro de 2012 quando Passos Coelho anunciava ao País, no habitual tom grave condizente com a situação, novas medidas de austeridade. Os portugueses iam receber menos e descontar mais. Terminada a leitura da sentença, o ar sério foi mandado às malvas e Passos correu para o Teatro Tivoli, em Lisboa, para festejar os 50 anos de carreira de Paulo de Carvalho.









Ver comentários