Algo de estranho se está a passar em Portugal. Começa a tornar-se um hábito, indesejável, assistirmos a episódios de criminalidade violenta, cuja existência e contornos, até há pouco tempo, somente se percecionavam, com estupefação, no cinema ou em séries de televisão.



A execução de um homem com 4 tiros na cabeça e um no peito, perpetrada por três assassinos vestidos de preto, munidos com armas poderosas, aparentemente uma 9mm e uma espingarda de assalto 5.









