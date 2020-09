Em 2000, o crime de maus-tratos foi transformado em público e o procedimento criminal deixou de depender de queixa do ofendido. Em 2007, o crime de violência doméstica foi autonomizado e o seu âmbito foi consideravelmente alargado, passando a abranger todas as relações afetivas com outra pessoa e quaisquer ofensas, físicas ou psíquicas, ainda que não reiteradas.