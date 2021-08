A burka piedosa

A extrema-direita e a extrema-esquerda são duas forças políticas do mal: este é o ponto de partida simples, ingénuo se quiserem, da minha forma de pensar o mundo. Os talibãs juntam os piores defeitos, obscurantismo e fanatismo, dos dois extremos. As tropas americanas deviam e podem ser uma força para o bem.E é por isso que a saída atrabiliária de Cabul dói: aos afegãos na carne, pelo abandono; ao mundo, por ver o bem recuar e os extremos regozijarem-se, mesmo se, como o fez Catarina Martins, sob uma burka de piedade que, como uma pala, apaga do olhar dela duas décadas de belíssima liberdade das mulheres afegãs. E agora?