O País está bem servido de seitas. Temos seitas fascistas-racistas ou aparentadas, seitas no futebol — as claques, protegidas por clubes e polícias -, seitas ‘retro-agrárias’, como a do Pineal, e seitas climáticas, simultaneamente anticapitalistas, como o novo e trepidante Climáximo. Este grupo atirou tinta ao ministro e a portas de edifícios, bloqueou a 2.









