A cegueira de Costa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF capturou esta quarta-feira, na zona de Loures, um cidadão indiano acusado de terrorismo internacional e financiamento de atividades terroristas. Era procurado pela Interpol por indícios de criminalidade organizada no Paquistão e na Índia.É isto que o SEF faz recorrentemente – e faz bem! Como em 2017, quando foi central no desmantelamento de uma célula terrorista sediada em Aveiro. Como fez bem quando em 2015 deteve Paramjeet Singh, acusado pelas autoridades indianas de envolvimento em atentados à bomba. Os exemplos são muitos. Se há coisa que o SEF faz bem são as funções policiais de segurança, criminais e de controlo de fronteiras. É por isso inaceitável que António Costa e o seu futuro ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, se obstinem a destruir um dos poucos ativos policiais de que Portugal dispõe cuja qualidade internacional é indiscutível. Toda a gente sabe – e o primeiro-ministro também – que a PSP ou a GNR farão pior do que o SEF. A segurança nacional e da União Europeia ficará enfraquecida. Tudo será mais caro para o Orçamento do Estado e os imigrantes serão menos protegidos. É intolerável a cegueira de António Costa.