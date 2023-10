O presidente do Chega ameaça demitir-se. (Longo bocejo). De novo. Agora, caso o seu partido fique atrás do PCP e do BE nas eleições europeias. Ventura é reincidente neste tipo de chantagem. Ou se a moção de confiança não é votada, ou se é alvo de críticas internas, ou se Ana Gomes o ultrapassar nas presidenciais, o que aconteceu.









Ver comentários