Eram 21h10 do dia 4 de março de 2001. Chovia intensamente. Um autocarro com 53 pessoas e três viaturas ligeiras, levando ao todo seis pessoas, atravessam a ponte Hintze Ribeiro em Entre-os -Rios. O quarto pilar da estrutura desaba e as viaturas são arrastadas para as águas do Douro, 59 pessoas morrem. Nesse mesmo dia pelas 23h30, no ...