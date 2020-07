“Em democracia há sempre alternativa. Quem se excluir da alternativa exclui-se da democracia.” “Em política, talvez mais do que noutros campos, o que conta e interessa é o que vamos fazendo, muito mais do que aquilo que nos propomos a atingir.” Duas frases de Sá Carneiro, fundador do PSD, que parecem esquecidas.