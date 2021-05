Porque temem, ministro, sindicatos e diretores de escola, o ranking das escolas? Dizem-no redutor e injusto, que a escola é muito mais do que as notas dos exames. Pois é. E é bom que seja muito mais do que as notas dos exames, mas são as notas dos exames nacionais que fixam de forma objetiva tudo o mais que a escola tem de ser.