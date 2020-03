Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sou de uma geração que cresceu a par e passo com a Europa, embebida numa ideia de que o bem-estar comum era a lógica do desenvolvimento e de que o esforço e contributo de todos nos tornaria mais iguais.Nesse período, houve um homem que traduziu a imagem que sempre tive da UE: Jacques Delors. Que talvez alguns tenham já esquecido, mas que com mestria tomou o pulso firme da Europa entre 85 e 94.