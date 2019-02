Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A Europa também joga à Defesa

Dois discursos ilustram bem as atuais diferenças de perspetiva entre americanos e europeus.

Por Carlos Moedas | 00:30

No fim de semana passado, reuniram-se em Munique os líderes mundiais para discutir o tema da Segurança Internacional. Os dois discursos que mais marcaram esta conferência ilustram bem as atuais diferenças de perspetiva entre Americanos e Europeus.



De um lado, Mark Pence, Vice-Presidente dos Estados Unidos, elogiou a política isolacionista Americana, afirmando que os EUA estão mais fortes do que nunca. Do outro lado, a Chanceler Alemã Angela Merkel defendeu o multilateralismo, apresentando-o como condição para a paz e prosperidade. Replicou assim o sentimento de muitos Europeus.



Esta clivagem transatlântica dá mais um sinal que os países Europeus devem agir em conjunto e articular forças na área da Defesa. Cooperar é aqui essencial uma vez que nenhum dos Estados Europeus tem capacidade para enfrentar sozinho desafios como o terrorismo global ou a acelerada militarização da Rússia e da China. Com os EUA cada vez mais longe, o futuro da segurança Europeia passa por afirmar a UE como um bloco coeso e autónomo, capaz de garantir a sua própria segurança.



Mas o nível de cooperação entre os Estados-Membros é ainda muito reduzido, gerando situações de grande ineficiência. Muitos Estados-Membros lançam onerosos programas de investimento militar sem se articularem com os seus vizinhos. Desenvolvemos assim diversos tipos de helicópteros e fragatas para desempenhar essencialmente as mesmas funções. O resultado é uma evidente duplicação de investimentos, com um desperdício anual que pode chegar aos 100 mil milhões de Euros.



Paralelamente, a multiplicidade de equipamentos impede que os Europeus unam forças em caso de ameaça externa. Por exemplo, os Estados-Membros operam no seu total 17 tipos de tanques e 29 modelos de navios de guerra. Isso faz com que não estejam treinados para utilizar os tanques e navios uns dos outros, tornando caótica a coordenação num conflito em que lutem lado a lado. Por sua vez, os EUA operam apenas um tipo de tanque e 4 navios de guerra.



Esta semana, a UE chegou a acordo para criar um instrumento que permitirá um trabalho conjunto na área da Defesa. O novo Fundo Europeu de Defesa disponibilizará 1.500 milhões de Euros por ano para investigação e desenvolvimento de soluções e equipamentos que possam ser aplicados em vários Estados-Membros.



O Fundo vai trazer uma maior eficiência na gestão de recursos, promovendo um planeamento articulado e inteligente dos investimentos militares na UE. Além disso, irá reforçar a segurança dos Europeus, pois permitirá que diferentes Estados-Membros operem os mesmos equipamentos, podendo juntar forças em caso de necessidade.



Mostramos assim que a Europa também sabe jogar à Defesa.