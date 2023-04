O 25 de Abril, este ano, foi no dia 24. A entrega do Prémio Camões a Chico Buarque foi o momento alto daquilo que deveria ser o desafio fundamental do regime democrático. O autor de Tanto Mar brindou-nos com um discurso/texto fabuloso e, paradoxo dos paradoxos, trouxe-nos um cravo e o cheirinho de alecrim que, noutros tempos, reclamou.









