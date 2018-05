Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A força do jornalismo

Para nós, a verdade é coisa séria, e jamais daremos um desconto seja a quem for simplesmente porque mente de forma sucessiva.

Por Carlos Rodrigues | 00:32

Nos dias que correm, devemos aguardar pelo correr do tempo para avaliar se o que Bruno de Carvalho diz deve ou não ser levado em consideração, e se é ou não passível de lhe ser imputada responsabilidade criminal por tantas afirmações difamatórias que faz.



Mas, por absurdo que pareça, Bruno de Carvalho ainda é presidente do Sporting, e ontem, durante uma conferência de imprensa ao estilo venezuelano, fez um ataque desavergonhado ao Correio da Manhã, à CMTV e a todos os seus profissionais.



A investigação jornalística que desenvolvemos sobre os indícios de corrupção desportiva no Sporting, indícios que envolvem o próprio diretor de futebol do clube e outro funcionário da instituição, descobriu factos que, entretanto, originaram quatro detenções, ficando André Geraldes, inclusive, sujeito a uma caução avultada, estabelecida por uma juíza, entre outras medidas de coação.



O Correio da Manhã não se deixará intimidar por ataques nem por ameaças, por mais grossa que seja a voz que os profere. Publicamos factos validados jornalisticamente, e orgulhamo-nos disso.



Doa a quem doer.