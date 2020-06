A grande crise do Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O momento atual do Benfica está ao nível do que já pudemos assistir nos piores tempos de Manuel Damásio e João Vale e Azevedo. Exagero? Longe disso. Nos últimos 10 jogos, o Benfica venceu uma única partida. Foi num momento como este que Vale perdeu as eleições para Vilarinho. Fora do campo, estes tempos também lembram os de Vale.Os processos-crime em torno da gestão de Vieira sucedem-se a um ritmo alucinante,...