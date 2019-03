A minha vaidade teve um altíssimo momento com a apresentação do livro a tantos literatos.

O Dr. Pereira Coutinho avisou-me com antecedência de que iria haver lançamento do meu livro na Póvoa de Varzim, durante as Correntes d’Escrita. Já me não recordo da última vez que fui à Póvoa, e creio que não foi para ver a estátua de Eça, nem para recordar uma passagem de Ramalho ...