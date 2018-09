A PJM inventou um enredo que permitisse recuperar as armas sem levantar suspeitas, nem revelar a identidade do ladrão.

"Bati à porta da guerra. Mas como ainda eram sete da manhã, a guerra estava fechada", a rábula do imortal Raul Solnado aplica-se que nem uma luva ao caso de Tancos.

Avisou-se do assalto... e o assalto realizou-se! O ladrão, alarmado pelo impacto mediático do acontecimento e sem cliente certo para vender as armas, arrependeu-se. ...