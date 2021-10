A derrota do FC Porto com o Santa Clara foi vista por uma boa parte dos analistas como consequência da rotação de jogadores feita por Sérgio Conceição. Entendo a ideia, mas não simpatizo com a conclusão. O que faltou à equipa portista não foi qualidade para vencer nos Açores. Por muito que o plantel dos dragões tenha algumas lacunas, e uma ou duas por demais evidentes, o treinador tem de rodar.