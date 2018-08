Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘A jangada energética’

Deve encher-nos de orgulho ver Portugal a liderar um grupo de países mais ricos e populosos.

Por Carlos Moedas | 00:30

José Saramago imaginou, no seu livro ‘A Jangada de Pedra’, a separação da Península Ibérica do resto do continente europeu, isolada e à deriva no oceano.



Portugal e Espanha estão bem ancorados ao resto da Europa, mas há uma área em que de facto somos uma jangada de pedra: a energia. A falta de interligações energéticas com França levou a preços mais elevados de energia na Península Ibérica e grandes limitações nas nossas exportações de energia.



A cimeira que teve lugar em Lisboa, no passado dia 27 de julho, foi o culminar de um processo que Portugal liderou e que veio mudar este paradigma. Tudo começou quando Pedro Passos Coelho, contra tudo e contra todos, no Conselho Europeu de outubro de 2014, exigiu que as metas para as interligações energéticas entre a Península Ibérica e França passassem de declarações de intenção a metas vinculativas.



Ameaçou, mesmo, bloquear a aprovação nesse Conselho Europeu do terceiro pacote legislativo de energia e clima se tal não acontecesse. Essa decisão é hoje aceite como um dos pilares fundamentais na criação de um verdadeiro mercado único de energia. Para que o assunto continuasse na agenda política, Portugal propôs então uma primeira cimeira sobre as interligações, que teve lugar em março de 2015, na qual se apresentaram projetos concretos para atingir a meta dos 10% nas interligações.



O primeiro-ministro António Costa continuou esta luta e bateu-se por garantir que o assunto não cairia por terra. Na sexta-feira tivemos a segunda cimeira, com novos protagonistas, mas a mesma intenção. Garantimos 570 milhões de euros de financiamento para dar início à construção da interligação elétrica entre Espanha e França, no Golfo da Biscaia; assim como das interligações elétricas entre Portugal e Espanha (Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão – Recarei e Beariz – Fontefría) e o gasoduto de Val de Saône, que permitirá o acesso de Portugal e Espanha ao mercado de gás europeu no final do ano.



Este é um exemplo do que chamamos ‘boa política’, em que o interesse nacional está acima de tudo. Em que um projeto que começa num governo é acabado por outro sem ‘má política’. Deve também encher-nos de orgulho ver Portugal a liderar um grupo de países bem mais ricos e populosos. Sem a nossa liderança, a jangada continuaria à deriva.



‘Mr. Juncker goes to Washington’

A ida do presidente Juncker a Washington foi, para mim, um dos pontos mais altos desta nossa Comissão. E foi por duas razões: primeiro, pela liderança do presidente Juncker que, de forma serena, consistente e determinada, conseguiu num momento tão difícil e em tempo recorde um acordo com o presidente Trump: trabalhar no sentido de zero direitos aduaneiros, zero barreiras comerciais e zero subsídios em bens industriais excluindo o setor automóvel.



É interessante constatar que normalmente. numa conferência de imprensa com Trump. os títulos jornalísticos são sempre os do sr. Trump. Desta vez, o título que vimos na maior parte da imprensa foi de Juncker, quando resumiu o encontro em duas frases: "Quando recebi o convite para vir à Casa Branca tinha uma intenção: chegar a um acordo consigo.



Assim foi, chegámos a acordo [we made a deal]." Juncker utilizou uma linguagem simples, muito diferente do que é a perceção que os cidadãos têm de Bruxelas. Foi mais claro a explicar do que Trump. Segundo, sempre que a Europa dá um mandato claro à Comissão os resultados são sempre superiores a uma negociação feita por cada país. Se cada país europeu fosse negociar com os EUA, o resultado seria sempre muito pior.



Isabel mota, a coragem de liderar

A Fundação Gulbenkian tomou uma decisão estratégica, mas difícil, de recentrar os ativos. Para ser coerente com a sua visão de sustentabilidade, separou a instituição dos negócios ligados ao petróleo. Isabel Mota dá mais um passo ao entrar no capital social de uma start-up de inovação social.



Aeroporto de Beja desaproveitado

Ao ver o Airbus 380, o maior avião comercial do Mundo, ao serviço de uma empresa portuguesa, estacionado no aeroporto do Beja, não posso deixar de pensar quanto essa infraestrutura está desaproveitada. Uma das numerosas vítimas de uma época de vacas gordas na qual se faziam obras faraónicas sem pensar no amanhã.



8

Investigadores portugueses, em início de carreira, agora premiados com bolsas até 1,5 milhões do Conselho Europeu da Investigação. Estes cientistas de excelência, e as suas equipas, serão financiados pelo programa europeu Horizonte 2020, pelo qual sou responsável. Juntam-se assim aos 88 bolseiros portugueses (em Portugal e no resto da UE).



Uma Europa que mobiliza

Meios para acudir a situações de emergências como os incêndios florestais na Suécia, Letónia e Grécia. Bem estiveram países, como Portugal, a disponibilizar meios através do Mecanismo de Proteção civil da UE. É a solidariedade europeia no terreno.