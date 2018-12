O Dr. Paulo, que tem viajado inconsolavelmente pelo mundo fora tratando dos seus negócios, regressou por uns dias ao afago da paisagem do Alto Minho, que ele considera "regeneradora". Desiludido com a pátria – como qualquer português –, o antigo leitor dos romances do conde Tolstoi veio em busca da aguardente de Monção ...

Exclusivos CM Este artigo é exclusivo para Assinantes Correio da Manhã ouAssine 1 mês por 1€. Se já é Assinante, faça o seu login Para ler TODOS OS EXCLUSIVOS CM de hoje por 0.60€ + IVA



ou

UTILIZE O Obtenha o seu código de acesso com uma simples chamada telefónica Assine agora o Correio da Manhã Digital (tal como é impresso em papel, veja exemplo Acesso integral ao Correio da Manhã ePaper

Acesso ilimitado a todo o site do Correio da Manhã.

Todos os exclusivos, opinião e análise da edição em papel. Saiba mais