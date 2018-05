A morte do jornalismo servil

Comparem-se as manchetes de ontem doe do Diário de Notícias. A doinformou que um primo de Sócrates "esconde mais de 200 milhões". Um antetítulo garantia a factualidade da notícia baseando-a num "documento de banco suíço". A primeira página donoticiava o congresso do PS, incluindo uma chamada citando o discurso de António Costa.E o DN? A manchete do jornal mostrava uma grande foto de Costa triunfante no congresso do PS. O título poderia ser o estatuto editorial deste diário nos últimos anos: "Costa fala de Sócrates no congresso mas para elogiar". Quatro subtítulos destacavam aspectos maravilhosos da reunião magna do PS. Evito maçar os leitores com a análise detalhada do texto no interior do jornal, que parecia escrito por algum dirigente do PS. Era, todavia, assinado por um jornalista, João Pedro Henriques, que, como aplicador daquela espécie de estatuto editorial, se pode considerar um dos coveiros do DN.É verdade: dentro de um mês, o mítico diário português Diário de Notícias deixará de publicar-se diariamente. Vende 5000 exemplares. Passa a semanário. Sairá aos domingos, dia em que a maioria das bancas de jornais estão fechadas. Sair aos domingos serve para aplicar a eutanásia devagarinho: daqui a uns meses a administração poderá dizer que não resultou, e apresenta os despedimentos como inevitáveis. O actual "estatuto editorial" — ser do governo — ficará então só aos ombros do outro jornal do grupo, o Jornal de Notícias, dirigido por Afonso Camões, que se ofereceu a Sócrates como "general prussiano", obediente, e que foi por isso escolhido para o dirigir.O DN nasceu em 1864. Foi o primeiro diário moderno do país. No nº1, o texto "Ao público", a que hoje chamaríamos o seu estatuto editorial, ainda brilha, 154 anos depois. O DN foi-se transformando num jornal de regime: da democracia liberal, depois republicano, salazarista, comunista, de novo democrata — mas com a mancha de sempre, ser do regime, mais do que menos vezes transformada em ser do governo.Não é a mesma coisa. Ser do regime em democracia era por vezes desagradável, mas também aceitável e até, como se dizia então, respeitável, porque estavam lá as notícias, os factos. Já ser do poder, do governo, é esconder verdades inconvenientes, como o DN tem feito amiúde, é fazer relações públicas do poder político, como na manchete de ontem. O jornal agravou esse pecado jornalístico transformando-se em porta-voz de Sócrates e do grupo que ele capitaneou. Ser do governo matou o DN. Ainda tem um sopro de vida, mas os coveiros na administração e na direcção vão-no enterrando.