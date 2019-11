Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Tenho imensas dúvidas sobre a forma como o Benfica tem vindo a tratar o tema Bruno Lage. Pouco ou nada defendido desde o início da campanha europeia, sem que se percebesse porquê, o treinador acabou por parecer fragilizado aos olhos da opinião pública numa altura em que até é líder do campeonato. Eis algo que me soa injusto, ainda que reconhecendo que a campanha europeia do Benfica deixou algo a desejar. Podia ter feito mais a águia para ... < br />