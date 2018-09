Aos professores só se pede que assumam as responsabilidades com a mesma veemência que mostram nas reivindicações.

Há 20 anos, no tempo do governo de António Guterres, a bandeira do desenvolvimento era a ‘Paixão pela Educação’. Hoje, a avaliar pelo corrupio de paralisações dos professores marcado para a semana, vivemos a paixão das greves.



A um ano das legislativas, partidos e alavancas sindicais ...