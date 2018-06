Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“A prova dos 9”

O PS estará nos próximos tempos como um equilibrista no fio do arame.

Por Almeida Henriques | 00:30

O sismógrafo do país político voltou a registar movimentos e deslocamentos do seu solo. A política voltará a ser interessante de seguir e os partidos de Esquerda a tentar regressar ao que já foram.



A "Geringonça" enfrenta agora e durante os próximos meses a sua "prova dos 9".



Com a aproximação gradual do calendário eleitoral de 2019, ficaremos a conhecer realmente quão "solidária" é a "união das Esquerdas". Ou, como diz um amigo meu, "se esta união de facto não passa de um casamento de conveniência".



Os sinais de tensão, esfriamento e afastamento são já evidentes. O PCP saiu mais cedo do silêncio, fazendo saber que (desta vez?) "não assina de cruz o Orçamento de Estado". O líder comunista não perde, aliás, uma oportunidade para "alfinetar" os socialistas, colando-os sempre que pode à "Direita". Alguns sindicatos despertaram também de uma útil hibernação.



A convulsão marca diversos setores fundamentais – da Educação aos Transportes. Há dias também os bloquistas vieram pôr as unhas de fora ao Primeiro-Ministro, antecipando um exigente "caderno de encargos".



Qual lista das compras, falam em "rendas sobre as energias renováveis", "reformas antecipadas" e "investimentos em serviços públicos". E ainda vamos em Junho… Prudentemente, fazendo justiça à sua paciência tibetana, António Costa prefere falar de "um longo caminho a percorrer", mas viu os seus parceiros abster-se no Parlamento, viabilizando o projeto de lei do CDS-PP para eliminar a sobretaxa dos combustíveis.



O PS estará nos próximos tempos como um equilibrista no fio do arame. Entre o respeito aos compromissos de estabilidade orçamental com Bruxelas e a (in)satisfação da gula das reivindicações partidárias, a gestão política será difícil, crítica e perigosa.



A invenção de Costa é sujeita à sua prova de esforço. A responsabilidade, como o dinheiro, não é elástico.