Sair de Anfield com um resultado de 3-3 permitiu ao Benfica abandonar a Liga dos Campeões com bem mais do que o sentido do dever cumprido. Chegar onde o clube da Luz chegou não é tarefa fácil para qualquer equipa portuguesa e arrancar um empate a um gigante como o Liverpool sabe sempre bem. Infelizmente para Rui Costa e Nélson Veríssimo nada disto significa um título.









Ver comentários