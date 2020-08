A passagem a um estádio ‘superior’ na resposta à pandemia, a partir de 15 de setembro, é um passo obrigatório: a taxa de contágio mantém-se elevada; a morte de doentes não cessou; o outono deverá potenciar a propagação do vírus; as aulas, as sessões judiciais e as atividades desportivas serão reatadas; muitos trabalhadores regressarão de férias ou do teletrabalho.