Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Gostei da dureza com que o ministro Santos Silva respondeu à decisão britânica que impediu a vinda de centenas de milhares de turistas para Portugal, dinâmica essencial para a recuperação urgente do nosso sector económico. “Absurdo”, “errado” e “momento triste” foram as palavras usadas por Santos Silva para classificar a atitude de um secular aliado diplomático que não levou em conta a sua flagrante ...