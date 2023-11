Vitória importante a vários títulos do Sporting no Bessa. O Benfica tinha lá perdido, o Boavista está confiante e houve a novidade de conseguir ganhar quase sem o torpedo Gyokeres. O sueco ainda não tinha feito um jogo tão descolorido, em que não tivesse peso nas principais jogadas. Aconteceu agora, depois de ter sido expulso muito cedo quinta-feira frente ao Raków por falta de cuidado, mas a equipa soube ser capaz, mesmo assim, de ganhar com clareza e jogar bem em muitos períodos.









