Apesar dos meus avisos, continua a oncolamúria da Ala Pediátrica do S. João. Agora foi a propósito de outro adiamento da obra ter coincidido com a Web Summit. Reclama-se por haver mais dinheiro para os informáticos do que para as crianças com cancro. Sim, em Portugal destaca-se tudo o que tem a ver com tecnologia. Mas ...