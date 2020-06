A gestão política e sanitária da pandemia em Portugal diz muito sobre o país. Dependemos demasiado da sorte, respondemos pela lei do desenrascanço, que até pode resultar de imediato, mas não é a forma de gerir nenhum país, muito menos de controlar uma pandemia. Escasseia o planeamento, a previsão e o rigor .





De início tivemos a sorte de o surto não acelerar tanto como em Itália ou Espanha. Não assistimos cá às imagens caóticas e de desespero nos hospitais, nem aos mortos empilhados em morgues à espera do funeral. Nos primeiros meses os resultados acabaram por ser positivos, mas as infeções na Área Metropolitana de Lisboa, onde as pessoas têm mais contactos, se deslocam mais, onde há mais comunidades desfavorecidas , mudaram a perceção sobre a evolução da pandemia.