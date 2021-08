Amor e vida no campo

Considerada um dos grandes símbolos sexuais da década de 90, Pamela Anderson, agora com 54 anos, é uma nova mulher e quer tudo menos fama, glamour, festas e polémicas. Apaixonada pelo guarda-costas que conheceu na quarentena e com quem casou no final do ano passado, a atriz trocou Hollywood por Vancouver, no Canadá, e está a adorar ter uma “vida mais simples”.Os seus dias agora são passados no campo e o passatempo favorito é remodelar a casa onde mora. Por isso, juntou o útil ao agradável e vai lançar um programa com todas as alterações, o ‘Pamela Anderson’s Home Reno Project’. E promete mais: contar a “verdade” sobre a sua história em livro. Pamela é uma caixinha de surpresas e, agora fora do grande ecrã, inspira guiões.