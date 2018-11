Ficaste comovido no Vale dos Caídos? Esteves sorri: Nem por isso…

Há longos anos que Esteves calcorreia Portugal, acérrimo curioso de festas e romarias, museus e mosteiros, igrejas e capelinhas. É do tempo de Oliveira Salazar, quando o sibilino de Santa Comba mandava no país com mão de ferro e voz de veludo. Espertalhaço, o jovem Esteves sempre fez pouco, mas sempre um pouco de tudo. ...