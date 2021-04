Capitães de Abril, caros amigos. Sugeri-vos um exercício: revejam as vossas fotografias de 1974. Recordem os bigodes, as patilhas, as barbas. Os vossos corpos jovens. A vossa juventude. A nossa juventude. Vão perceber que foi a vossa vivacidade, coragem e energia, a vossa inteligência e audácia que fez do 25 de Abril um marco histórico na vida de Portugal. Teriam 25, 30 anos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. E vivíamos uma juventude ...