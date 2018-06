Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arma Secreta

Ricardo Quaresma simplificou o jogo até ao penálti do Irão.

Por Nuno Sardinha Monteiro | 00:30

Em qualquer conflito bélico, os contendores procuram conceber armas secretas que lhes concedam vantagens militares. Foi assim na Grande Guerra, com, por exemplo, o submarino e o torpedo desenvolvidos pelos alemães.



Foi assim, também, na II Guerra Mundial, em que se podem referir, entre muitas, as bombas V1 e V2 (empregues pelos alemães), bem como o radar e o sonar (usados pelos aliados).



No futebol, as armas secretas são os jogadores que entram no decorrer do jogo e alteram o seu cariz ou aqueles que, não sendo habituais titulares, fazem a diferença quando alinham de início.



Esta segunda-feira, Ricardo Quaresma foi a nossa arma secreta, assinalando um golo verdadeiramente genial, que simplificou o jogo – até ao penálti do Irão.