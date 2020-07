Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Cientistas alemães transformaram geneticamente uma variedade de arroz, o arroz dourado. É rico em vitamina A, cuja falta cega ou mata por ano de 200 a 700 mil pessoas, sobretudo crianças.Apesar da ciência mostrar que as alterações genéticas são inócuas, a obstinação ideológica do Greenpeace bloqueia, há 30 anos, a aprovação do arroz dourado. A Unicef, no relatório de 2019 ...