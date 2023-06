A comparação deve ser feita, até por ser historicamente inevitável. O que se passou com Putin e o seu conterrâneo de S. Petersburgo Evgueni Prigozhin, parece uma repetição da chamada ‘Noite das Facas Longas’, que opôs Hitler a Rohm, oficial na Primeira Guerra Mundial, homossexual e líder incontestado das SA, força militar com dezenas de milhares de homens, que as forças armadas alemãs detestavam e queriam aniquilar.









