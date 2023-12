A pausa foi curta. Israel acusou o Hamas de não ter libertado os reféns prometidos, mas ambos estavam preparados para voltar à guerra.



A ofensiva de Israel concentrar-se-á provavelmente no Sul de Gaza, onde cerca de 2 milhões de palestinianos estão amontoados. Israel instou os civis a deixarem a cidade de Khan Younis, no Sul, onde acredita que a liderança do Hamas está escondida.









Ver comentários