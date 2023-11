A ASAE atingiu a maioridade no dia 3, celebrando 18 anos na presença do Sr. Ministro da Economia e do Mar, que aproveitou a ocasião para anunciar o novo Inspetor-Geral, o Tenente-Coronel Luís Lourenço. Saudamos a decisão por se tratar de alguém que já exercia as funções de Subinspetor-Geral há 3 anos e exerceu outras funções, pelo que tem obrigação de conhecer o Organismo, todas as suas potencialidades, virtudes e debilidades.









