No âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), estando previsto cerca de um milhão de visitantes, deveria a ASAE ter um papel relevante, reforçado e ativo de forma a garantir a Segurança Alimentar bem como o cumprimento da legislação da área económica. Contudo, face ao desinvestimento e recursos existentes, terá apenas uma presença diminuta de Inspetores no terreno (claramente insuficientes face à dimensão e risco inerente ao evento), que irão mais uma vez com o seu profissionalismo e sentido de responsabilidade tentar colmatar as insuficiências e debilidades existentes.









