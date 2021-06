Décadas com olhos e ouvidos apenas para a fronteira Leste, sob constante pavor da Rússia e do terrorismo, levaram a NATO a ver-se (quase) surpreendida pelo aparecimento da China como superpotência militar, com especial alerta (além da capacidade de roubar segredos) para novos meios oceânicos de combate.Por isso, o conceito para a dissuasão e defesa da área euro-atlântica - documento fundamental que deverá ser formalizado na ...